Джонсон пригрозил парламенту досрочными выборами в случае новой отсрочки Brexit

22 октября, 2019, 17:42

Правительство Великобритании планирует провести досрочные выборы в случае отсрочки выхода страны из состава Европейского союза

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в британском правительстве.

Сообщается, что премьер-министр Борис Джонсон стремится получить одобрение сделки по Brexit, пытаясь протолкнуть через парламент в ускоренные сроки, чтобы Великобритания могла покинуть ЕС 31 октября. Если соглашение не будет одобрено, Джонсон планирует провести досрочные выборы до конца года.

"Если парламент снова выскажется за отсрочку, отбросив программное предложение, а ЕС предоставит отсрочку до 31 января, тогда отзовем законопроект, дальнейшего обсуждения в парламенте не будет, и мы будем двигаться в направлении выборов к Рождеству", - сообщил источник.