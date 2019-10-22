 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирДжонсон пригрозил парламенту досрочными выборами в случае новой отсрочки Brexit

Джонсон пригрозил парламенту досрочными выборами в случае новой отсрочки Brexit


фото: reuters
Правительство Великобритании планирует провести досрочные выборы в случае отсрочки выхода страны из состава Европейского союза

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в британском правительстве.

Сообщается, что премьер-министр Борис Джонсон стремится получить одобрение сделки по Brexit, пытаясь протолкнуть через парламент в ускоренные сроки, чтобы Великобритания могла покинуть ЕС 31 октября. Если соглашение не будет одобрено, Джонсон планирует провести досрочные выборы до конца года.

"Если парламент снова выскажется за отсрочку, отбросив программное предложение, а ЕС предоставит отсрочку до 31 января, тогда отзовем законопроект, дальнейшего обсуждения в парламенте не будет, и мы будем двигаться в направлении выборов к Рождеству", - сообщил источник.

  • Напомним, 17 октября Великобритания и ЕС договорились о новом соглашении об условиях Brexit.
  • Саммит ЕС принял новое соглашение, однако британский парламент проголосовал за то, чтобы отложить решение по соглашению Бориса Джонсона, заставив его попросить Евросоюз отложить Brexit.
  • Глава Европейского совета Дональд Туск получил от премьер-министра Великобритании письмо с просьбой о переносе Brexit, однако Борис Джонсон также написал Туску второе письмо, в котором раскритиковал отсрочку Brexit.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

22 октября, 2019 вторник

больше новостей

22 октября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать