Митрополит Епифаний встретился с Помпео в Вашингтоне
Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.
Во время переговоров глава украинской церкви проинформировал главу Госдепартамента о притеснениях верующих на оккупированных территориях.
Епифаний выразил надежду, что США продолжит давление на РФ с целью прекращения агрессии против Украины.
Помпео, в свою очередь, пообещал, что США и в дальнейшем будет защищать право каждого человека на свободу вероисповедания.
Епифаний надеется, что Америка будет непоколебимой в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, в деле защиты религиозной свободы, противодействия российской агрессии и возвращения всех украинских заложников домой.
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Епифаний получил в США "Премию Афинагора по правам человека" за защиту религиозных свобод .
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