Митрополит Епифаний встретился с Помпео в Вашингтоне

23 октября, 2019, 18:49

В рамках первого визита как предстоятеля православной церкви Украины в США митрополит Епифаний встретился с государственным секретарем Майклом Помпео

Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

Во время переговоров глава украинской церкви проинформировал главу Госдепартамента о притеснениях верующих на оккупированных территориях.

Епифаний выразил надежду, что США продолжит давление на РФ с целью прекращения агрессии против Украины.

Помпео, в свою очередь, пообещал, что США и в дальнейшем будет защищать право каждого человека на свободу вероисповедания.

Епифаний надеется, что Америка будет непоколебимой в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, в деле защиты религиозной свободы, противодействия российской агрессии и возвращения всех украинских заложников домой.