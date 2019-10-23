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Espreso.tvОбществоМитрополит Епифаний встретился с Помпео в Вашингтоне

Митрополит Епифаний встретился с Помпео в Вашингтоне


фото: pomisna.info
В рамках первого визита как предстоятеля православной церкви Украины в США митрополит Епифаний встретился с государственным секретарем Майклом Помпео

Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

Во время переговоров глава украинской церкви проинформировал главу Госдепартамента о притеснениях верующих на оккупированных территориях.

Епифаний выразил надежду, что США продолжит давление на РФ с целью прекращения агрессии против Украины.

Помпео, в свою очередь, пообещал, что США и в дальнейшем будет защищать право каждого человека на свободу вероисповедания.

Епифаний надеется, что Америка будет непоколебимой в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, в деле защиты религиозной свободы, противодействия российской агрессии и возвращения всех украинских заложников домой.

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