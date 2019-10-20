Епифаний получил в США премию за защиту религиозных свобод и прав человека
Об этом Епифаний сообщил в facebook.
"С чувством искренней благодарности принял сегодня в Нью-Йорке Athenagoras Human Rights Award. Принял ее не как награду для меня лично, а как награду успеха труда тысяч и даже миллионов украинских православных верующих на родине и в диаспоре", - написал Епифаний.
Он отметил, что принять награду имени выдающегося церковного и общественного деятеля ХХ века Патриарха Афинагора стало для него большой честью.
"Не только честь, но и побуждение, и обязанность - служить Богу, Церкви и вверенной мне пастве всеми моими силами, как служил Патриарх Афинагор. Перед нашей Церковью и передо мной как Предстоятелем ПЦУ тоже встали и будут еще вставать много вызовов, но пример Патриарха Афинагора отныне особенно будет вдохновлять меня", - отметил Епифаний.
"Премия Афинагора по правам человека" была основана в 1986 году Национальным советом Ордена святого святого Андрея, архонтов Вселенского Патриархата в Америке, ее лауреаты определяются комитетом из числа духовенства и мирян. Премию вручают лицу или организации, которые последовательно своими действиями отстаивают основные права человека и религиозную свободу на национальном и международном уровнях.
- Напомним, 18 октября глава Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний начал визит в Соединенные Штаты Америки .
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