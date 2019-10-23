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Espreso.tvМирДжонсон сообщил Туску, что не хочет отсрочки по Brexit

Джонсон сообщил Туску, что не хочет отсрочки по Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил президенту Европейского совета Дональду Туску, что не хочет очередной отсрочки выхода страны из состава Европейского Союза

Об этом сообщает Reuters.

По словам представителя Джонсона, он сообщил в среду Туску, что Великобритания способна заключить соглашение до 31 октября.

"Совершенно очевидно, что общественность хочет, чтобы это было сделано. Они хотят, чтобы Brexit был осуществлен. Мы хотим, чтобы Brexit был осуществлен до 31 октября", - сообщил он.

Ранее Дональд Туск порекомендовал лидерам ЕС принять запрос Великобритании об отсрочке Brexit. Он сообщил, что предложит письменную процедуру об отсрочке в Еврокомиссию.

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