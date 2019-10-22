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Espreso.tvСпортВ Турции голкипер заработал удаление на 11-й секунде матча

В Турции голкипер заработал удаление на 11-й секунде матча


фото: footiespot
В чемпионате Турции по футболу голкипер "Коньяспора" Серкан Киринтилы заработал удаление на 11-й секунде матча

Об этом сообщает Turkish-Football в twitter.

Матч 8-го тура чемпионата Турции между "Коньяспором" и "Малатьяспор" начался с курьезного эпизода.

На первых секундах встречи футболист команды гостей сделал длинную передачу в направлении своего нападающего. Голкипер хозяев Серкан Киринтилы вышел из ворот, чтобы перехватить ее, однако потерял ориентацию и схватил мяч в руки за пределами штрафной. Рефери мгновенно показал вратарю красную карточку.

Оставшись в меньшинстве на 11-й секунде матча "Конляспор", за который выступает украинец Евгений Опанасенко, проиграл со счетом 0: 2.

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