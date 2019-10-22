В Турции голкипер заработал удаление на 11-й секунде матча
Об этом сообщает Turkish-Football в twitter.
Матч 8-го тура чемпионата Турции между "Коньяспором" и "Малатьяспор" начался с курьезного эпизода.
На первых секундах встречи футболист команды гостей сделал длинную передачу в направлении своего нападающего. Голкипер хозяев Серкан Киринтилы вышел из ворот, чтобы перехватить ее, однако потерял ориентацию и схватил мяч в руки за пределами штрафной. Рефери мгновенно показал вратарю красную карточку.
Оставшись в меньшинстве на 11-й секунде матча "Конляспор", за который выступает украинец Евгений Опанасенко, проиграл со счетом 0: 2.
Stop what you are doing and WATCH this now Serkan Kırıntılı broke the record for the earliest sending off ever in Turkish football history when he did this pic.twitter.com/oCfHLvQYjS- TFTV Turkish-Football (@TurkFootballTV) October 21 2019
- Напомним, в матче чемпионата Нидерландов футболист "Алмере Сити" Шейон Харрисон поймал брошенный с трибун стакан с пивом и отпраздновал гол.
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