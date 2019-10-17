В Нидерландах футболист поймал с трибун стакан пива и отпраздновал гол

17 октября, 2019, 18:25

В матче чемпионата Нидерландов футболист "Алмере Сити" Шейон Харрисон поймал брошенный с трибун стакан с пивом и отпраздновал гол

Об этом сообщает FoxSports в Instagram.

В матче 10-го тура первого дивизиона чемпионата Нидерландов между "Алмере Сити" и "Гоу Эхед Иглс" произошел курьезный случай.

На 68-й минуте встречи нападающий "Алмере" Шейон Харрисон, который является воспитанником английского "Тоттенхэма", забил гол и побежал праздновать с партнерами к трибунам. Один из болельщиков бросил в сторону футболистов пластиковый стакан с пивом, однако Харрисона это не смутило. Форвард сумел его поймать, а потом выпил содержимое, а пустой стакан выбросил.

Матч "Алмере Сити" "Гоу Эхед Иглс" завершился вничью 1: 1.