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Espreso.tvОбществоВ "Нафтогазе" назвали дату следующих газовых переговоров с РФ

В "Нафтогазе" назвали дату следующих газовых переговоров с РФ

Украина, Европейская комиссия и Российская Федерация провели консультации в рамках подготовки к следующему этапу трехсторонних переговоров о транзите российского газа

Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

В ходе встречи стороны обсудили прогресс Украины в имплементации норм европейского законодательства и создании независимого оператора ГТС.

Кроме того, речь шла о подписании соглашения о взаимодействии (interconnection agreement) между операторами ГТС Украины и России на стандартных европейских условиях, а также методику тарифообразования при транспортировке газа, другие вопросы.

"Ожидается, что следующий этап трехсторонних переговоров о транзите газа состоится 28 октября", - сообщили в "Нафтогазе".

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