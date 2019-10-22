В "Нафтогазе" назвали дату следующих газовых переговоров с РФ
Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.
В ходе встречи стороны обсудили прогресс Украины в имплементации норм европейского законодательства и создании независимого оператора ГТС.
Кроме того, речь шла о подписании соглашения о взаимодействии (interconnection agreement) между операторами ГТС Украины и России на стандартных европейских условиях, а также методику тарифообразования при транспортировке газа, другие вопросы.
"Ожидается, что следующий этап трехсторонних переговоров о транзите газа состоится 28 октября", - сообщили в "Нафтогазе".
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Отметим, до этого министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россия предлагает Украине продлить контракт на транзит газа на один год после 1 января 2020 года.
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Напомним, ранее "Нафтогаз" рассчитал тарифы, по которым "Газпром" мог бы бронировать транзит российского газа в страны ЕС украинской газотранспортной системой.
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Также олова правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сказал, что выступает против контракта с РФ о транзите газа в год.
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