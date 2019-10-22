В "Нафтогазе" назвали дату следующих газовых переговоров с РФ

22 октября, 2019, 13:55

Украина, Европейская комиссия и Российская Федерация провели консультации в рамках подготовки к следующему этапу трехсторонних переговоров о транзите российского газа

Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

В ходе встречи стороны обсудили прогресс Украины в имплементации норм европейского законодательства и создании независимого оператора ГТС.

Кроме того, речь шла о подписании соглашения о взаимодействии (interconnection agreement) между операторами ГТС Украины и России на стандартных европейских условиях, а также методику тарифообразования при транспортировке газа, другие вопросы.

"Ожидается, что следующий этап трехсторонних переговоров о транзите газа состоится 28 октября", - сообщили в "Нафтогазе".