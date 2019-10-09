В Нафтогазе против контракта с РФ о транзите газа на год
Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев во время Украинского газового форума, передает РБК-Украина .
Как отметил Коболев, стороной подписания транзитного контракта с 1 января 2020 года будет компания "Магистральные газопроводы Украины", в которой по процедуре анбандлинга будет передана газотранспортная система Украины.
"Мне трудно представить, зачем новой компании и зачем украинской стороне может быть интересно продолжение старого контракта", - сказал он.
Коболев напомнил о позиции Украины о том, что между сторонами должен быть только новый контракт по европейским правилам с новым оператором.
"Давайте договариваться между "Газпромом" и новым оператором, какие будут объемы, какие будут сроки", добавил он.
По его словам, важно сохранить трехсторонний формат переговоров Украина-ЕС-Россия, который доказал эффективность еще в 2014 году.
- Отметим, до этого министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россия предлагает Украине продлить контракт на транзит газа на один год после 1 января 2020 года.
- Напомним, ранее "Нафтогаз" рассчитал тарифы, по которым "Газпром" мог бы бронировать транзит российского газа в страны ЕС украинской газотранспортной системой.
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