В Нафтогазе против контракта с РФ о транзите газа на год

9 октября, 2019, 13:08

Украине не выгодно продолжать существующий транзитный газовый контракт с Россией

Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев во время Украинского газового форума, передает РБК-Украина .

Как отметил Коболев, стороной подписания транзитного контракта с 1 января 2020 года будет компания "Магистральные газопроводы Украины", в которой по процедуре анбандлинга будет передана газотранспортная система Украины.

"Мне трудно представить, зачем новой компании и зачем украинской стороне может быть интересно продолжение старого контракта", - сказал он.

Коболев напомнил о позиции Украины о том, что между сторонами должен быть только новый контракт по европейским правилам с новым оператором.

"Давайте договариваться между "Газпромом" и новым оператором, какие будут объемы, какие будут сроки", добавил он.

По его словам, важно сохранить трехсторонний формат переговоров Украина-ЕС-Россия, который доказал эффективность еще в 2014 году.