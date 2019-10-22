Трамп готов применить военную силу в отношении Турции, - Помпео

22 октября, 2019, 08:27

Президент США Дональд Трамп "в полной мере готов" применить военную силу в отношении Турции из-за ее операцию на территории Сирии

Об этом сообщает DW .

Глава государства может пойти на этот шаг из-за событий, требующих таких действий, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео.

Глава американской дипломатии не уточнил, какие именно действия Анкары способны вызвать военный ответ. Он добавил, что Вашингтон "предпочитает мира над войной". Помпео также вспомнил меры экономического и дипломатического характера, которые США готовы пойти.

По данным The New York Times, президент США Дональд Трамп может оставить в восточной Сирии около 200 американских военных для противодействия угрозе со стороны ИГИЛ. По официальным данным, численность американского контингента на территории Сирии составляет около 1000 солдат.