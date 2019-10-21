Пентагон хочет оставить несколько сотен военных в Сирии, - СМИ

21 октября, 2019, 11:25

Президент США Дональд Трамп склоняется к новому плану Пентагона, который предложил сохранить около 200 американских военных на востоке Сирии

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой высокопоставленного чиновника.

По словам собеседника издания, на прошлой неделе Трамп рассматривал план размещения нескольких сотен военнослужащих в северо-восточной части Сирии недалеко от границы с Ираком для борьбы с "Исламским государством".

Предполагается, что американские военнослужащие будут содержаться вдоль границы с Ираком, вне зоны безопасности, о которой ранее договорились вице-президент США Майкл Пенс и президент Турции Реджеп Эрдоган. Таким образом, США хотят помешать "ИГ" восстановить часть халифата в Сирии и соседнем Ираке.

Дополнительным преимуществом стала бы помощь курдам в контроле над нефтяными месторождениями на востоке.

Источник добавил, что Трамп колеблется между решениями достичь конечной цели по возвращению сил США домой из Сирии, что является частью его обещаний предвыборной кампании, или убедиться, что сдерживание "ИГ" продолжается.

Отмечается, что Трамп мог бы впоследствии охарактеризовать развертывания небольшого контингента войск в Сирии как "вдумчивый и разумный способ помочь обеспечить безопасность в регионе"

Напомним, Турция и США договорились о прекращении военной операции в Сирии. Анкара прекращает военные действия на 120 часов для вывода отрядов YPG по приграничной зоны.

В свою очередь министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что достигнута договоренность с США о приостановлении военных действий в Сирии не является прекращением огня.

А лидеры демократов в Конгрессе раскритиковали соглашение между Турцией и США по Сирии.

19 октября сирийские курды согласились отвести войска из приграничных с Турцией районов.

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