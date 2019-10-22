Суд отправил под арест совладельца фудкорта, где Зеленский проводил пресс-марафон

22 октября, 2019, 16:38

Суд посадил ресторатора Михаила Бейлина под ночной домашний арест. НАБУ и САП подозревают совладельца Kyiv Food Market в причастности к завладению средствами филиала Укрзализныци

Об этом прокурор САП Виталий Кравец сообщил изданию Слово и дело 21 октября.

По его словам, такое решение 17 октября вынесла следственная судья Высшего антикоррупционного суда Екатерина Широкая.

Ему запретили отлучаться с места жительства без разрешения, сообщать об изменении своего места жительства, воздерживаться от общения с другими подозреваемыми, сдать на хранение загранпаспорта.

Отметим, Михаил Бейлин является владельцем сети ресторанов La Famiglia и совладельцем Kyiv Food Market, где президент Владимир Зеленский проводил пресс-марафон. В 2015-2016 годах ресторатор был внештатным советником тогдашнего главы Администрации президента Бориса Ложкина.

Как пишет НВ , по делу о нанесении госпредприятию Укрзализнычпостач убытков в сумме 20 млн грн и покушение на завладение еще 44 млн грн в этом же ГП фигурирует 10 человек, в том числе экс-нардеп от Блока Петра Порошенко Валерий Ищенко и его финансовый советник.

По версии следствия, в 2015 году частный предприниматель обратился к Ищенко с просьбой о содействии в организации схемы поставок метизной продукции по вдвое завышенным ценам. Нардеп согласился и обратился к Бейлину, чтобы он оказал влияние на должностных лиц ГП Укрзализнычпостач.

"В результате, по договоренности, должностные лица УЗ помогли заранее определенному ООО победить в тендере, после чего заключили соглашение на поставку метизной продукции по ценам, которые на тот момент почти вдвое превышали среднерыночные", - рассказали в НАБУ.