Смертельное ДТП в Харькове: суд снял арест с машины Зайцевой

22 октября, 2019, 22:44

Суд снял арест с автомобиля отчима Елены Зайцевой, которую обвиняют в смертельном ДТП в Харькове с шестью погибшими

Об этом сообщает АТН .

С соответствующим ходатайством в суд обратился владелец автомобиля. При этом адвокат потерпевших Дмитрий Марцонь заявил, что по ходатайству непонятно, какие именно права отчима Зайцевой нарушены, поскольку машина находится в разбитом состоянии и ценности почти не имеет.

В свою очередь в прокуратуре считают, что оснований для последующего ареста авто нет, поэтому против ходатайства не выступали. По словам прокурора Валерия Бухана, автомобиль не может быть использован в уголовном производстве в качестве вещественного доказательства.