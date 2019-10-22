Смертельное ДТП в Харькове: суд снял арест с машины Зайцевой
22 октября, 2019, 22:44
Суд снял арест с автомобиля отчима Елены Зайцевой, которую обвиняют в смертельном ДТП в Харькове с шестью погибшими
Об этом сообщает АТН .
С соответствующим ходатайством в суд обратился владелец автомобиля. При этом адвокат потерпевших Дмитрий Марцонь заявил, что по ходатайству непонятно, какие именно права отчима Зайцевой нарушены, поскольку машина находится в разбитом состоянии и ценности почти не имеет.
В свою очередь в прокуратуре считают, что оснований для последующего ареста авто нет, поэтому против ходатайства не выступали. По словам прокурора Валерия Бухана, автомобиль не может быть использован в уголовном производстве в качестве вещественного доказательства.
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