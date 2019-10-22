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Espreso.tvОбществоРябошапка обещает за несколько месяцев показать результаты по делу Гандзюк

Рябошапка обещает за несколько месяцев показать результаты по делу Гандзюк

ГПУ обещает через несколько месяцев продемонстрировать результаты расследования уголовного производства относительно убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк

Об этом генеральный прокурор Руслан Рябошапка сказал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, передает "Интерфакс-Украина" .

"Что касается ответа на вопрос, написан на вашей футболке (" Кто заказал Катю Гандзюк? ", - Ред.), я не могу много говорить относительно того, что мы сделали в последнее время, но мне кажется, что в течение нескольких месяцев мы сможем продемонстрировать результаты и сможем ответить на многие из тех вопросов, которые давно беспокоят общество ", - сказал Рябошапка.

По словам генпрокурора, он видит системность в нападениях на гражданских активистов в 2018 году.

Он отметил, что СБУ "уже рассматривает несколько десятков уголовных производств и мы стараемся, чтобы расследование осуществлялось в контексте того, что это действительно единая система и что эта проблема является комплексной".

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