Рябошапка обещает за несколько месяцев показать результаты по делу Гандзюк
Об этом генеральный прокурор Руслан Рябошапка сказал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, передает "Интерфакс-Украина" .
"Что касается ответа на вопрос, написан на вашей футболке (" Кто заказал Катю Гандзюк? ", - Ред.), я не могу много говорить относительно того, что мы сделали в последнее время, но мне кажется, что в течение нескольких месяцев мы сможем продемонстрировать результаты и сможем ответить на многие из тех вопросов, которые давно беспокоят общество ", - сказал Рябошапка.
По словам генпрокурора, он видит системность в нападениях на гражданских активистов в 2018 году.
Он отметил, что СБУ "уже рассматривает несколько десятков уголовных производств и мы стараемся, чтобы расследование осуществлялось в контексте того, что это действительно единая система и что эта проблема является комплексной".
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