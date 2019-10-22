Рябошапка обещает за несколько месяцев показать результаты по делу Гандзюк

22 октября, 2019, 08:25

ГПУ обещает через несколько месяцев продемонстрировать результаты расследования уголовного производства относительно убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк

Об этом генеральный прокурор Руслан Рябошапка сказал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, передает "Интерфакс-Украина" .

"Что касается ответа на вопрос, написан на вашей футболке (" Кто заказал Катю Гандзюк? ", - Ред.), я не могу много говорить относительно того, что мы сделали в последнее время, но мне кажется, что в течение нескольких месяцев мы сможем продемонстрировать результаты и сможем ответить на многие из тех вопросов, которые давно беспокоят общество ", - сказал Рябошапка.

По словам генпрокурора, он видит системность в нападениях на гражданских активистов в 2018 году.

Он отметил, что СБУ "уже рассматривает несколько десятков уголовных производств и мы стараемся, чтобы расследование осуществлялось в контексте того, что это действительно единая система и что эта проблема является комплексной".