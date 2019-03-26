Оккупанты Крыма задержали проукраинского журналиста

26 марта, 2019, 15:40

В Крыму сообщают о задержании журналиста Евгения Гайворонского

Информацию об этом распространяют в соцсетях крымские активисты, сообщает Крым.Реалии.

Ранее севастопольский информационный сайт "Примечания" объявил, что прекратил сотрудничество с ялтинским журналистом Гайворонским после его "проукраинских высказываний" и комментариев, которые "не отражают позицию редакции".

Гайворонский считает, что севастопольский информационный сайт "Примечания" прекратил с ним сотрудничество из-за позиции по вопросу аннексии Крыма, критики в адрес президента России Владимира Путина и российской власти полуострова.