Осуждение Асеева в "ДНР": Европейская федерация журналистов назвала приговор "вопиющим нарушением свободы слова"

22 октября, 2019, 18:57

Европейская федерация журналистов шокирована осуждением автора "Радио Свобода" Станислава Асеева в неподконтрольном украинской власти Донецке

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на EFJ.

"Нарушение прав Асеева, а теперь и суровый приговор кричащие нарушением свободы слова", - сказал генеральный секретарь федерации Рикардо Гутьеррес.

Европейская федерация журналистов призывает немедленно освободить Асеева.

Со своей стороны, российский Союз журналистов и работников СМИ призвала все официальные и общественные организации России повлиять на решение группировки "ДНР" для освобождения Станислава Асеева, говорится в сообщении.

Украинский журналист и публицист, который остался в Донецке после оккупации и писал для украинских СМИ под псевдонимом Станислав Васин, исчез на оккупированной территории в 2017 году

Некоторое время боевики отказывались признать факт похищения Асеева и через свою "полицию" объявили его в розыск как пропавшего без вести.

22 октября 2019 года оккупанты осудили украинского журналиста и публициста к 15 годам заключения