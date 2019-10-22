Осуждение Асеева в "ДНР": Европейская федерация журналистов назвала приговор "вопиющим нарушением свободы слова"
Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на EFJ.
"Нарушение прав Асеева, а теперь и суровый приговор кричащие нарушением свободы слова", - сказал генеральный секретарь федерации Рикардо Гутьеррес.
Европейская федерация журналистов призывает немедленно освободить Асеева.
Со своей стороны, российский Союз журналистов и работников СМИ призвала все официальные и общественные организации России повлиять на решение группировки "ДНР" для освобождения Станислава Асеева, говорится в сообщении.
Украинский журналист и публицист, который остался в Донецке после оккупации и писал для украинских СМИ под псевдонимом Станислав Васин, исчез на оккупированной территории в 2017 году
Некоторое время боевики отказывались признать факт похищения Асеева и через свою "полицию" объявили его в розыск как пропавшего без вести.
22 октября 2019 года оккупанты осудили украинского журналиста и публициста к 15 годам заключения
Читайте также
-
21 октября, 2019 Виталий Портников: Украинцы снова "русские"
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно
-
17 октября, 2019 Виталий Портников: Запад может утратить интерес к Украине
-
16 октября, 2019 Формула, или кошелек
Читайте также
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно
-
17 октября, 2019 Виталий Портников: Запад может утратить интерес к Украине