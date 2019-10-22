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Espreso.tvОбществоОккупационный "суд" Крыма арестовал активиста Гайворонского на 15 суток

Оккупационный "суд" Крыма арестовал активиста Гайворонского на 15 суток


фото: obozrevatel.com/
Подконтрольный российским оккупантам Мировой суд Ялты арестовал на 15 суток активиста, блогера и журналиста Евгения Гайворонского

Об этом проекту Крым.Реалии рассказал адвокат Алексей Ладин.

Гайворонского обвинили в уклонении от лечения наркозависимости.

  • В аннексированном Крыму 22 октября силовики оккупанта задержали ялтинского активиста и журналиста Евгения Гайворонского. По информации сестры, все произошло в Ялте около 13:00. Во время задержания его несколько раз ударили лицом об полицейскую машину.
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