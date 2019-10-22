Оккупационный "суд" Крыма арестовал активиста Гайворонского на 15 суток
22 октября, 2019, 21:34
Подконтрольный российским оккупантам Мировой суд Ялты арестовал на 15 суток активиста, блогера и журналиста Евгения Гайворонского
Об этом проекту Крым.Реалии рассказал адвокат Алексей Ладин.
Гайворонского обвинили в уклонении от лечения наркозависимости.
-
В аннексированном Крыму 22 октября силовики оккупанта задержали ялтинского активиста и журналиста Евгения Гайворонского. По информации сестры, все произошло в Ялте около 13:00. Во время задержания его несколько раз ударили лицом об полицейскую машину.
Читайте также
-
-
21 октября, 2019 Виталий Портников: Украинцы снова "русские"
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно
-
17 октября, 2019 Виталий Портников: Запад может утратить интерес к Украине
Читайте также
-
21 октября, 2019 Виталий Портников: Украинцы снова "русские"
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно