Сбивание МН17 Нидерланды решили расследовать незакрытие Украиной неба над Донбассом
8 октября, 2019, 22:38
Парламент Нидерландов решил провести дополнительное расследование, почему Украина не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий в 2014 году
Об этом сообщил депутат нидерландского парламента Крис ван Дам в Twitter.
"Предложение по дальнейшему расследованию того факта, почему не было закрыто воздушное пространство над Украиной, только что было одобрено единогласно", - написал ван Дам.
Между тем, министр иностранных дел Нидерландов Стефан Блок сказал, что это расследование - непростая задача, потому что будет необходимо сотрудничество России.
- Совет Европы будет способствовать установлению и наказанию причастных к сбиванию пассажирского самолета рейса МН17
Motie nader feitenonderzoek sluiting luchtruim Oekraïne zojuist met algemene stemmen aangenomen. Fijn dat we kamerbreed kunnen optrekken inzake # MH17 . @ StichtingMh17 @cdavandaag https://t.co/xrP9Ulckec- Chris van Dam (@ChrisvanDamCDA) 8 октября 2019
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