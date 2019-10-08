8 октября, 2019, 22:38

Парламент Нидерландов решил провести дополнительное расследование, почему Украина не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий в 2014 году

Об этом сообщил депутат нидерландского парламента Крис ван Дам в Twitter.

"Предложение по дальнейшему расследованию того факта, почему не было закрыто воздушное пространство над Украиной, только что было одобрено единогласно", - написал ван Дам.

Между тем, министр иностранных дел Нидерландов Стефан Блок сказал, что это расследование - непростая задача, потому что будет необходимо сотрудничество России.