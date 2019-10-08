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Espreso.tvОбществоСбивание МН17 Нидерланды решили расследовать незакрытие Украиной неба над Донбассом

Сбивание МН17 Нидерланды решили расследовать незакрытие Украиной неба над Донбассом

Парламент Нидерландов решил провести дополнительное расследование, почему Украина не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий в 2014 году
Об этом сообщил депутат нидерландского парламента Крис ван Дам в Twitter.
 
"Предложение по дальнейшему расследованию того факта, почему не было закрыто воздушное пространство над Украиной, только что было одобрено единогласно", - написал ван Дам.
 
Между тем, министр иностранных дел Нидерландов Стефан Блок сказал, что это расследование - непростая задача, потому что будет необходимо сотрудничество России.
 
  • Совет Европы будет способствовать установлению и наказанию причастных к сбиванию пассажирского самолета рейса МН17

 

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