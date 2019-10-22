Мы подготовлены лучше, чем когда-либо: Трамп пригрозил Ирану "невиданным" ударом

22 октября, 2019, 12:33

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану небывалым по силе ударом, в случае, если понадобится действовать военным путем

Об этом президент США заявил в понедельник в Вашингтоне, сообщает Politico .

"Мы подготовлены лучше, чем когда-либо. Если Иран что-то сделает, он почувствует такой удар, которого никогда раньше не было", - заявил глава Белого дома.

Он подчеркнул, что Вашингтон отслеживает ситуацию на Ближнем Востоке.

"Я стараюсь вывести нас из войн. Но нам возможно, придется и вступить в войны", - отметил американский президент.