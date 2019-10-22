Мы подготовлены лучше, чем когда-либо: Трамп пригрозил Ирану "невиданным" ударом
22 октября, 2019, 12:33
Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану небывалым по силе ударом, в случае, если понадобится действовать военным путем
Об этом президент США заявил в понедельник в Вашингтоне, сообщает Politico .
"Мы подготовлены лучше, чем когда-либо. Если Иран что-то сделает, он почувствует такой удар, которого никогда раньше не было", - заявил глава Белого дома.
Он подчеркнул, что Вашингтон отслеживает ситуацию на Ближнем Востоке.
"Я стараюсь вывести нас из войн. Но нам возможно, придется и вступить в войны", - отметил американский президент.
- Напомним, после атаки на нефтяные объекты Saudi Aramco, США провели секретную кибероперацию против Ирана.
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