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Espreso.tvМирМы подготовлены лучше, чем когда-либо: Трамп пригрозил Ирану "невиданным" ударом

Мы подготовлены лучше, чем когда-либо: Трамп пригрозил Ирану "невиданным" ударом


фото: reuters
Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану небывалым по силе ударом, в случае, если понадобится действовать военным путем

Об этом президент США заявил в понедельник в Вашингтоне, сообщает Politico .

"Мы подготовлены лучше, чем когда-либо. Если Иран что-то сделает, он почувствует такой удар, которого никогда раньше не было", - заявил глава Белого дома.

Он подчеркнул, что Вашингтон отслеживает ситуацию на Ближнем Востоке.

"Я стараюсь вывести нас из войн. Но нам возможно, придется и вступить в войны", - отметил американский президент.

  • Напомним, после атаки на нефтяные объекты Saudi Aramco, США провели секретную кибероперацию против Ирана.
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