Матиос заявил, что его уволили в запас с военной службы
22 октября, 2019, 20:13
Бывший главный военный прокурор Анатолий Матиос заявляет, что Министерство обороны уволило его с военной службы в запас
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