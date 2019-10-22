Матиос заявил, что его уволили в запас с военной службы

22 октября, 2019, 20:13

Бывший главный военный прокурор Анатолий Матиос заявляет, что Министерство обороны уволило его с военной службы в запас

Об этом он сообщил в своем Facebook.

"Получил вот такой приказ министра, с такой милой формулировкой" в связи с проведением организационных мероприятий "", - написал Матиос.

Он опубликовал соответствующую выписку из приказа ведомства.