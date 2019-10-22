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Espreso.tvОбществоKyiv not Kiev: Британское издание The Telegraph начало корректно писать название украинской столицы

Kyiv not Kiev: Британское издание The Telegraph начало корректно писать название украинской столицы

The Telegraph будет писать название украинской столицы Kyiv вместо Kiev

Об этом сообщает посольство Украины в Соединенном королевстве в Twitter.

"Это официально! Telegraph только что сообщил нам, что решил изменить написание названия столицы Украины: отныне он будет использовать Kyiv, а не" Kiev ". Фантастические новости! Спасибо Telegraph!", - говорится в сообщении посольства.

Согласно 10-й Конференции ООН по стандартизации географических названий, МИД Украины призвал мировое сообщество писать "Киев" латиницей согласно украинской форме названий и вместо советского образца.

 

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