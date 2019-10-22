Kyiv not Kiev: Британское издание The Telegraph начало корректно писать название украинской столицы
Об этом сообщает посольство Украины в Соединенном королевстве в Twitter.
"Это официально! Telegraph только что сообщил нам, что решил изменить написание названия столицы Украины: отныне он будет использовать Kyiv, а не" Kiev ". Фантастические новости! Спасибо Telegraph!", - говорится в сообщении посольства.
Согласно 10-й Конференции ООН по стандартизации географических названий, МИД Украины призвал мировое сообщество писать "Киев" латиницей согласно украинской форме названий и вместо советского образца.
It's official! @Telegraph has just informed us that it has decided to restyle the spelling of the name of the capital of Ukraine: from now on it will use Kyiv, not "Kiev". Fantastic news! Thank you @Telegraph ! #KyivNotKiev #CorrectUA @MFA_Ukraine @CorrectUA pic.twitter.com/G7LhSwbsgo- Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 21 октября 2019 г.
Читайте также
-
-
21 октября, 2019 Виталий Портников: Украинцы снова "русские"
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно
-
17 октября, 2019 Виталий Портников: Запад может утратить интерес к Украине
Читайте также
-
21 октября, 2019 Виталий Портников: Украинцы снова "русские"
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно