Kyiv not Kiev: Британское издание The Telegraph начало корректно писать название украинской столицы

22 октября, 2019, 08:48

The Telegraph будет писать название украинской столицы Kyiv вместо Kiev

Об этом сообщает посольство Украины в Соединенном королевстве в Twitter.

"Это официально! Telegraph только что сообщил нам, что решил изменить написание названия столицы Украины: отныне он будет использовать Kyiv, а не" Kiev ". Фантастические новости! Спасибо Telegraph!", - говорится в сообщении посольства.

Согласно 10-й Конференции ООН по стандартизации географических названий, МИД Украины призвал мировое сообщество писать "Киев" латиницей согласно украинской форме названий и вместо советского образца.