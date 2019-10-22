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Espreso.tvОбществоЕвропарламент видит опасность в Богдане

Европарламент видит опасность в Богдане

Присутствие Андрея Богдана на посту главы Офиса президента вызывает беспокойство в Европарламенте

Об этом заявила вице-президент Делегации Европарламента Виола фон Крамон, передает "Интерфакс-Украина"

"Особую проблему я вижу в господине Богдане (руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан , - Ред.), потому что он очень опасен ... Я думала, что Зеленский - новая фигура, но нет. Сам по себе - да, но не люди , которые за ним стоят. Может быть, некоторые из его компании, 95 Квартала, и являются профессионалами ... Но до тех пор, пока Богдан является важнейшей фигурой в его офисе, другим будет очень трудно ", - заявила Виола фон Крамон.

Она также подчеркнула, что Украине нужен парламент, "который работает эффективно и осознанно на основе реальных демократических процедур" и отметила, что этого не хватает парламенту, который работает "в турбо-режиме".

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