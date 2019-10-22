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Espreso.tvОбществоДубилет хочет в 8 раз сократить количество работников Госаудита

Дубилет хочет в 8 раз сократить количество работников Госаудита

Сейчас в Государственной аудиторской службе Украины работает 3212 работников

Об этом министр правительства Дмитрий Дубилет написал в Facebook.

"Когда я присоединился к Кабмину, я с удивлением узнал, что один из органов, который я координирую - это Государственная Аудиторская Служба Украины. Мы планируем существенно реформировать этот орган. Сейчас там работает 3212 человек, и они получают опасно низкие зарплаты. К чему это может приводить, можете догадаться. Количество сотрудников этого органа будет сокращено до ~ 400 ", - отметил Дубилет.

Министр поделился ключевым направлениям реформ в Госаудите:

  1. Госаудит должен фокусироваться на серьезном мошенничестве: "те работники, которые остаются, должны быть настоящими профессионалами, работающими по международным стандартам и рискоориентировочным подходам, а не придираться к запятым", - пояснил он.
  2. Сейчас происходит определенное дублирование функций между Госаудитом и Счетной палатой, а также Госаудитом и силовыми органами: это дублирование надо убирать.
  3. Крупные государственные компании должны проходить аудит в частных аудиторских компаниях (собственно, иногда сейчас так и происходит). С другой стороны, чем больше предприятий приватизируют, тем меньше надо проводить аудит.
  4. Госаудит передали под контроль Министерству Финансов.

Дубилет подчеркнул, что любое массовое сокращение государственных служащих - "это мучительный процесс", но отметил, что правительство будет сотрудничать с Гоструда, профсоюзами и другими сторонами, "чтобы не бросать просто так людей на произвол судьбы".

 

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