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Espreso.tvОбществоПравительство вернуло Государственную аудиторскую службу под контроль Минфина

Правительство вернуло Государственную аудиторскую службу под контроль Минфина


фото: space.com.ua
Кабинет министров Украины вернул в подчинение Министерства финансов Государственную аудиторскую службу. Ранее Госаудитслужба подчинялась непосредственно правительству

Об этом сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова.

"Поэтому с понедельника служба не просто возвращается домой, но и очень скоро будет реформирована в небольшой, но очень мощный орган финансового инспектирования и аудита с акцентом на государственные компании и местные бюджеты без дублирования функций Счетной палаты и внутренних аудиторов главных распорядителей", - сообщила руководительница Минфина

В ближайшее время Минфин инициирует предложения по реформе Госаудитслужбы, поэтому там призывают желающих экспертов приобщиться к наработке реформы этого ведомства.

 
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