Правительство вернуло Государственную аудиторскую службу под контроль Минфина

21 октября, 2019, 13:00

Кабинет министров Украины вернул в подчинение Министерства финансов Государственную аудиторскую службу. Ранее Госаудитслужба подчинялась непосредственно правительству

Об этом сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова.

"Поэтому с понедельника служба не просто возвращается домой, но и очень скоро будет реформирована в небольшой, но очень мощный орган финансового инспектирования и аудита с акцентом на государственные компании и местные бюджеты без дублирования функций Счетной палаты и внутренних аудиторов главных распорядителей", - сообщила руководительница Минфина

В ближайшее время Минфин инициирует предложения по реформе Госаудитслужбы, поэтому там призывают желающих экспертов приобщиться к наработке реформы этого ведомства.