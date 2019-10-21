Правительство вернуло Государственную аудиторскую службу под контроль Минфина
21 октября, 2019, 13:00
Кабинет министров Украины вернул в подчинение Министерства финансов Государственную аудиторскую службу. Ранее Госаудитслужба подчинялась непосредственно правительству
Об этом сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова.
"Поэтому с понедельника служба не просто возвращается домой, но и очень скоро будет реформирована в небольшой, но очень мощный орган финансового инспектирования и аудита с акцентом на государственные компании и местные бюджеты без дублирования функций Счетной палаты и внутренних аудиторов главных распорядителей", - сообщила руководительница Минфина
В ближайшее время Минфин инициирует предложения по реформе Госаудитслужбы, поэтому там призывают желающих экспертов приобщиться к наработке реформы этого ведомства.
Читайте также
-
15 октября, 2019 Виталий Портников: Трампу не нужны друзья поневоле
-
-
13 октября, 2019 10 фактов о Дне защитника Украины
-
13 октября, 2019 Смелость, креативность, безжалостность - 5 книг о достижении успеха
-
10 октября, 2019 Виталий Портников: Очень маленький Путин
Читайте также
-
-
13 октября, 2019 10 фактов о Дне защитника Украины
-
13 октября, 2019 Смелость, креативность, безжалостность - 5 книг о достижении успеха