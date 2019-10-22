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Espreso.tvОбществоДело MH17: Нидерланды изучат, почему РФ закрыла небо за сутки до трагедии

Дело MH17: Нидерланды изучат, почему РФ закрыла небо за сутки до трагедии


фото: reuters
Дополнительное расследование по делу о катастрофе MH17 на Донбассе, которое инициировал парламент Нидерландов, призвано изучить действия Украины и России на момент трагедии

Об этом в интервью "Укринформа" заявил посол Украины в Нидерландах Всеволод Чанцев.

По его словам, парламент Нидерландов решил инициировать расследование, в том числе потому, что родственники погибших интересуются действиями российской и украинской власти.

"Они хотят понять более подробно, как все происходило, как действовала Украины, а также как действовала РФ. Особенно - почему РФ закрыла небо над Ростовской областью? Это большой вопрос, и этому вопросу будет уделяться значительное внимание. И сегодня никаких объяснений с российской стороны не было. Поэтому, если у кого-то есть что-то дополнительно сказать, то это именно Российской Федерации: как она действовала в тех условиях, и были ли основания для закрытия неба ", - отметил Чанцев.

Он подчеркнул, что украинская сторона предоставила всю информацию.

"Речь не идет о каком-то новом расследовании в соответствии с положениями ICAO, но об исследовании практики управления воздушным движением в условиях конфликтов, в том числе действий Украина и РФ в июле 2014 года", - добавил посол.

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