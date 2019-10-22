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Espreso.tvОбществоЦукерберг обвинил Россию и Китай во вмешательстве в будущие американские выборы

Цукерберг обвинил Россию и Китай во вмешательстве в будущие американские выборы


фото: REUTERS
Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил, что Россия, Китай и Иран предпринимают попытки вмешательства в выборы в США в 2020 году

"В настоящее время мы видим как Россия, Иран и Китай все активнее и, используя все более изощренные тактики, пытаются вмешаться в выборы", - сказал Цукерберг в интервью телеканалу NBC News.

Он подчеркнул, что Facebook удастся обеспечить необходимую защиту от вмешательства, ведь компания смогла предотвратить попытки повлиять на выборы в разных странах, в том числе во Франции, Германии, Мексике, Индии и Бразилии.

"Мы способны оперативно выявлять их (попытки вмешательства - ред) и принимать необходимые меры", - отметил глава Facebook.

Он подчеркнул, что "наши системы гораздо более усовершенствованные, чем в прошлом".

В понедельник, 21 октября, компания сообщила о том, что удалила четыре сети аккаунтов и групп в Facebook и Instagram, которые были вовлечены в "скоординированное неавторизованное поведение". Группа аккаунтов была удалена в рамках компании по борьбе с дезинформацией и влиянием на избирательные процессы.

В Facebook сообщили, что три из четырех сетей имели иранское происхождение, еще одна - российское.

"Они были нацелены на (пользователей - ред) США, Северной Африки и Латинской Америки ... В каждом из этих случаев люди, которые занимались этой деятельностью, координировали свои действия между друг другом и использовали фейковые аккаунты, чтобы выдавать себя за других. Это и стало основанием для наших действий ", - отмечается в сообщении Facebook.

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