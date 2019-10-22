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Espreso.tvОбществоFacebook заблокировал сеть российских аккаунтов Instagram, которые должны были влиять на ход выборов в США в 2020 году

Facebook заблокировал сеть российских аккаунтов Instagram, которые должны были влиять на ход выборов в США в 2020 году

Facebook заблокировал сеть учетных записей Instagram, управляемых из России, которые были созданы, чтобы влиять на американцев накануне президентских выборов в США в 2020 году

Об этом сообщает Reuters .

"Сеть, связанная с Агентством интернет-исследований, использовала 50 учетных записей Instagram и одну учетную запись в Facebook, и имела 246 тыс. подписчиков. Примерно 60% из них были жителями США", - сообщил глава политики кибербезопасности Facebook Натаниэль Глейхер.

По его словам, создание этих аккаунтов были направлены, в основном, на политические дебаты в США, а также острые политические проблемы, которые вызывают общественные споры и противоречия.

В заблокированных аккаунтах размещался материал, который может понравится поклонникам как республиканцев, так и демократов.

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