Зеленский в Японии встретится с Штайнмайером, - СМИ
21 октября, 2019, 13:28
Президент Украины Владимир Зеленский в рамках своего визита в Японию встретится с федеральным президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером
Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Отмечается, что встреча президентов состоится в Токио 23 октября.
Напомним, 1 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина согласовала текст формулы Штайнмайера, которая в дальнейшем войдет в новый закон о статусе Донбасса.
По его словам, местные выборы на оккупированном Донбассе пройдут по украинскому законодательству, а закон об особом статусе Донбасса окончательно вступит в силу после международного признания этих выборов.
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