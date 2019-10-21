Зеленский в Японии встретится с Штайнмайером, - СМИ

21 октября, 2019, 13:28

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что встреча президентов состоится в Токио 23 октября.

Напомним, 1 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина согласовала текст формулы Штайнмайера, которая в дальнейшем войдет в новый закон о статусе Донбасса.

По его словам, местные выборы на оккупированном Донбассе пройдут по украинскому законодательству, а закон об особом статусе Донбасса окончательно вступит в силу после международного признания этих выборов.