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Espreso.tvМирЗеленский обсудил с Синдзо Абэ японские инвестиции в украинскую инфраструктуру

Зеленский обсудил с Синдзо Абэ японские инвестиции в украинскую инфраструктуру

Президент Украины Владимир Зеленский в первый день рабочего визита в Японию встретился с премьер-министром страны Синдзо Абэ

Он поблагодарил за последовательную политику Японии по поддержке Украины и непризнание попытки незаконной аннексии Крыма и сохранение санкций против России, сообщает пресс-служба главы государства.

"Я хочу поблагодарить вас лично за неизменную позицию в отношении территориальной целостности и суверенитета Украины", - отметил президент.

Зеленский рассказал о ситуацию с безопасностью на Донбассе и последние сдвиги в направлении прекращения войны и достижения мира.

Стороны обсудили инвестиции Японии в развитие инфраструктуры Украины. Глава государства поблагодарил за финансовую помощь, которая с 2014 года достигла $ 1,8 млрд.

"Мы заинтересованы в продолжении реализации инфраструктурных проектов при поддержке Японии. Особенно благодарны Японии за льготный кредит в почти $ 1 млрд на модернизацию Бортнической станции аэрации. Надеемся, работы начнутся уже в начале следующего года", - подчеркнул президент.

Зеленский также поблагодарил за смягчение с 1 января 2018-го визового режима для граждан Украины, поднял вопрос введения безвизового режима для украинцев накануне Олимпийских игр 2020 года в Токио, а также пригласил премьер-министра Японии посетить Украину.

В свою очередь, Синдзо Абэ "высоко оценил результаты реформ, проведенных в Украине, и заверил, что Япония будет и впредь поддерживать нашу страну во внедрении положительных изменений", говорится в сообщении.

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