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Espreso.tvОбществоЗеленский предлагает Японии принять безвиз для украинцев

Зеленский предлагает Японии принять безвиз для украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости продолжения рассмотрения вопроса Японией о безвизовом режиме для украинцев

Об этом он написал на своей Telegram -канале.

Как отметил президент, это необходимо, особенно в преддверии Олимпийских игр-2020.

"Высоко ценим решение Японии по смягчению с 1 января 2018 года визового режима для граждан Украины. Будем благодарны за продолжение рассмотрения вопроса о безвизовом режиме для украинцев, особенно в преддверии Олимпийских игр-2020", - написал он.

  • Отметим, летние Олимпийские игры 2020 - тридцать вторые летние Олимпийские игры, которые пройдут в Токио. Начало 24 июля.

 

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