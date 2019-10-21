Зеленский предлагает Японии принять безвиз для украинцев
21 октября, 2019, 09:53
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости продолжения рассмотрения вопроса Японией о безвизовом режиме для украинцев
Об этом он написал на своей Telegram -канале.
Как отметил президент, это необходимо, особенно в преддверии Олимпийских игр-2020.
"Высоко ценим решение Японии по смягчению с 1 января 2018 года визового режима для граждан Украины. Будем благодарны за продолжение рассмотрения вопроса о безвизовом режиме для украинцев, особенно в преддверии Олимпийских игр-2020", - написал он.
- Отметим, летние Олимпийские игры 2020 - тридцать вторые летние Олимпийские игры, которые пройдут в Токио. Начало 24 июля.
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