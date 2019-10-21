Зеленский предлагает Японии принять безвиз для украинцев

21 октября, 2019, 09:53

Об этом он написал на своей Telegram -канале.

Как отметил президент, это необходимо, особенно в преддверии Олимпийских игр-2020.

"Высоко ценим решение Японии по смягчению с 1 января 2018 года визового режима для граждан Украины. Будем благодарны за продолжение рассмотрения вопроса о безвизовом режиме для украинцев, особенно в преддверии Олимпийских игр-2020", - написал он.