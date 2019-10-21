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Espreso.tvОбществоУкраина завершила подготовку к отопительному сезону, - Гончарук

Украина завершила подготовку к отопительному сезону, - Гончарук


фото: kmu.gov.ua
Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что запасов газа и угля должно хватить для того, чтобы пережить зиму

Об этом он сказал в своем блоге.

"Отопительный сезон начался. Страна к нему готова: у нас достаточное количество угля на складах, у нас достаточное количество газа в наших хранилищах, у нас в пригодном для эксплуатации состоянии вся необходимая инфраструктура", - подчеркнул премьер.

Гончарук не исключает того, что во время отопительного периода возможны аварии в теплосетях.

"Но мы понимаем, как с ними справляться, поэтому я уверен, что зиму страна пройдет нормально", - добавил Гончарук.

 

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