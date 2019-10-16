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Espreso.tvОбществоПравительство нашло решение для запуска отопления в Смиле, - Гончарук

Правительство нашло решение для запуска отопления в Смиле, - Гончарук


фото: kmu.gov.ua
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что отопительный сезон в городах, имевших проблемы с долгами за газ, в частности, Смиле, начнется вовремя

Об этом он заявил после заседания правительства, передает Еспресо.TV

"Отопительный сезон в Украине всегда начинался в ручном режиме. Настолько плохо работает система: долги, устаревшие коммуникации, куча проблем...", - пояснил премьер.

В этом году Смила снова была одним из самых проблемных населенных пунктов в вопросе включения отопления. Однако, по его словам, правительство нашло решение и оснований переживать нет.

"Критической ситуации там точно уже нет", - отметил Гончарук, однако, что именно предусматривает решение правительства, не объяснил.

  • Напомним, накануне премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что отопительный сезон в стране начнется в нормальном режиме за исключением двух городов - в Черкасской и Львовской областях. Проблемными по началу отопительного сезона являются Смила на Черкасчине и Новый Раздел на Львовщине.
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