Тайфун в Японии: число погибших возросло до 80
21 октября, 2019, 12:06
Число погибших в результате тайфуна Хагибис в Японии возросло до 80 человек, еще 10 человек числятся пропавшими без вести
Об этом сообщает Kyodo.
Пока десять человек считаются пропавшими без вести, поисковые работы будут продолжаться.
Почти 57 000 домов повреждены тайфуном.
Тайфун Хагибис ударил по основной территории Японии в субботу.
Ураган принес в 40% годовых осадков - это самый сильный ливень за последние десятки лет. Порывы ветра в эпицентре тайфуна превышали 200 км / ч.
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