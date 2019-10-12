В Японии бушует самый мощный за 60 лет тайфун, есть пострадавшие
12 октября, 2019, 18:36
Вследствие самого мощного за последние 60 лет в Японии тайфуна "Хагибис", один человек погиб и около 30 получили ранения
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Тайфун вызвал в Токио самые сильные дожди за последние 60 лет.
Из опасных районов эвакуировали 6 млн жителей. Более 800 тыс. жилых домов остались без света, закрыты магазины и заводы, остановлено движение поездов, отменены авиарейсы, два главных аэропорта Японии полностью остановили работу.
Метеорологи сравнивают "Хагибис" с тайфуном "Ида", который в 1958 году унес жизни более тысячи человек.
Хар Салхи газардаагүй байхад л хохирол амсаад эхэлж байна даа ... холуур л тойрч яваасай даа. #typhoon #hagibis pic.twitter.com/rFWqP1iL80- Ganbat Gabizm (@gabigabizm) October 12, 2019
- 15 августа на юго-западную Японию обрушился мощный тайфун с сильными дождями и ветром.
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