Стрельба на Киевщине: в полиции сообщили подробности инцидента

21 октября, 2019, 20:02

Стрельба в Княжичах Киевской области, во время которой был ранен мужчина, произошла после ДТП с двумя легковушками

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Киевской области.

По данным правоохранителей, две легковушки двигались навстречу, и одна из них совершила столкновение с другой, после чего неизвестные из первого автомобиля открыли огонь из огнестрельного оружия, ранив водителя другой машины.

Раненый мужчина сейчас находится в больнице.

Продолжается полицейская спецоперация "Сирена" с целью задержания стрелков, которые после инцидента уехали в неизвестном направлении.