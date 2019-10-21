Стрельба на Киевщине: в полиции сообщили подробности инцидента
21 октября, 2019, 20:02
Стрельба в Княжичах Киевской области, во время которой был ранен мужчина, произошла после ДТП с двумя легковушками
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Киевской области.
По данным правоохранителей, две легковушки двигались навстречу, и одна из них совершила столкновение с другой, после чего неизвестные из первого автомобиля открыли огонь из огнестрельного оружия, ранив водителя другой машины.
Раненый мужчина сейчас находится в больнице.
Продолжается полицейская спецоперация "Сирена" с целью задержания стрелков, которые после инцидента уехали в неизвестном направлении.
- Напомним, ранее сообщалось о том, что в Княжичах неизвестные ранили мужчину из огнестрельного оружия и скрылись на авто.
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