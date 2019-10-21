 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа Киевщине неизвестные ранили мужчину из огнестрельного оружия и скрылись на авто, объявлен розыск

На Киевщине неизвестные ранили мужчину из огнестрельного оружия и скрылись на авто, объявлен розыск


фото: vgorode.ua
В селе Княжичи двое неизвестных попали в мужчину, пострадавшего госпитализировали

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

В Киеве введен план "Сирена" по розыску и задержанию двух подозреваемых мужчин, под Киевом, в селе Княжичи стреляли по мужчине.

Неизвестные скрылись на автомобиле Opel или Volkswagen, пока информация уточняется.

По предварительным данным, мужчина госпитализирован с пулевыми ранениями туловища и руки.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

21 октября, 2019 понедельник

больше новостей

21 октября, 2019 понедельник

20 октября, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать