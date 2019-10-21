На Киевщине неизвестные ранили мужчину из огнестрельного оружия и скрылись на авто, объявлен розыск
21 октября, 2019, 17:29
В селе Княжичи двое неизвестных попали в мужчину, пострадавшего госпитализировали
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
В Киеве введен план "Сирена" по розыску и задержанию двух подозреваемых мужчин, под Киевом, в селе Княжичи стреляли по мужчине.
Неизвестные скрылись на автомобиле Opel или Volkswagen, пока информация уточняется.
По предварительным данным, мужчина госпитализирован с пулевыми ранениями туловища и руки.
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