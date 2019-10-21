На Киевщине неизвестные ранили мужчину из огнестрельного оружия и скрылись на авто, объявлен розыск

21 октября, 2019, 17:29

В селе Княжичи двое неизвестных попали в мужчину, пострадавшего госпитализировали

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

В Киеве введен план "Сирена" по розыску и задержанию двух подозреваемых мужчин, под Киевом, в селе Княжичи стреляли по мужчине.

Неизвестные скрылись на автомобиле Opel или Volkswagen, пока информация уточняется.

По предварительным данным, мужчина госпитализирован с пулевыми ранениями туловища и руки.