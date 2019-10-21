США постепенно сокращают военное присутствие в Афганистане, - командующий

21 октября, 2019, 18:28

США начали сокращать присутствие в Афганистане, несмотря на отсутствие мирного соглашения с талибами

Об этом сообщает The New York Times.

По словам командующего войсками США и НАТО в Афганистане генерал-лейтенанта Остина Скотта Миллера, численность американских военнослужащих за последний год сократилась на 2000 и теперь составляет около 12 тысяч человек. Сообщается, что присутствие американских военных хотят сократить до 8,6 тысяч человек.

При этом, по словам министра обороны США Марка Эспера, в Афганистане не будет полного вывода войск, как это произошло в Сирии.

"Все это должно обнадежить наших афганских союзников и других о том, что им не следует неправильно интерпретировать наши действия за последние недели в Сирии, которые контрастируют из Афганистана", - сообщил Эспер.

Ранее сообщалось, что глава Пентагона Марк Эспер находится в столице Афганистана Кабуле, чтобы попытаться возобновить переговоры с представителями радикального движения "Талибан".