США постепенно сокращают военное присутствие в Афганистане, - командующий
Об этом сообщает The New York Times.
По словам командующего войсками США и НАТО в Афганистане генерал-лейтенанта Остина Скотта Миллера, численность американских военнослужащих за последний год сократилась на 2000 и теперь составляет около 12 тысяч человек. Сообщается, что присутствие американских военных хотят сократить до 8,6 тысяч человек.
При этом, по словам министра обороны США Марка Эспера, в Афганистане не будет полного вывода войск, как это произошло в Сирии.
"Все это должно обнадежить наших афганских союзников и других о том, что им не следует неправильно интерпретировать наши действия за последние недели в Сирии, которые контрастируют из Афганистана", - сообщил Эспер.
Ранее сообщалось, что глава Пентагона Марк Эспер находится в столице Афганистана Кабуле, чтобы попытаться возобновить переговоры с представителями радикального движения "Талибан".
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