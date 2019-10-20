США передислоцируют военных c востока Сирии в Ирак
Об этом сообщает "Радио Свобода".
По словам Эспера, Вашингтон планирует перенаправить в Ирак тех военнослужащих, которых выводит с северо-востока Сирии. Речь идет о более 700 военнослужащих. Они будут размещены на западе Ирака, где продолжат бороться с группировкой "Исламское государство".
Сирийское государственное агентство SANA сообщает, что американская транспортная колонна 20 октября въехала на территорию Сирии со стороны северного Ирака. Она завершит эвакуацию военных баз США с территории, где Турция проводит свою военную операцию.
В колонне около 100 грузовиков, их сопровождает военная охрана. Также сообщается, что накануне американский конвой выдвинулся в сторону Ирака с сирийских провинций Алеппо и Ракка.
- Напомним, 19 октября курдские вооруженные формирования в Сирии согласились отвести войска с приграничных с Турцией районов.
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