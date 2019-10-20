США передислоцируют военных c востока Сирии в Ирак

20 октября, 2019, 21:07

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что американские военные будут передислоцированы с востока Сирии в Ирак

Об этом сообщает "Радио Свобода".

По словам Эспера, Вашингтон планирует перенаправить в Ирак тех военнослужащих, которых выводит с северо-востока Сирии. Речь идет о более 700 военнослужащих. Они будут размещены на западе Ирака, где продолжат бороться с группировкой "Исламское государство".

Сирийское государственное агентство SANA сообщает, что американская транспортная колонна 20 октября въехала на территорию Сирии со стороны северного Ирака. Она завершит эвакуацию военных баз США с территории, где Турция проводит свою военную операцию.

В колонне около 100 грузовиков, их сопровождает военная охрана. Также сообщается, что накануне американский конвой выдвинулся в сторону Ирака с сирийских провинций Алеппо и Ракка.