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Espreso.tvМирСША передислоцируют военных c востока Сирии в Ирак

США передислоцируют военных c востока Сирии в Ирак


фото: REUTERS
Министр обороны США Марк Эспер заявил, что американские военные будут передислоцированы с востока Сирии в Ирак

Об этом сообщает "Радио Свобода".

По словам Эспера, Вашингтон планирует перенаправить в Ирак тех военнослужащих, которых выводит с северо-востока Сирии. Речь идет о более 700 военнослужащих. Они будут размещены на западе Ирака, где продолжат бороться с группировкой "Исламское государство".

Сирийское государственное агентство SANA сообщает, что американская транспортная колонна 20 октября въехала на территорию Сирии со стороны северного Ирака. Она завершит эвакуацию военных баз США с территории, где Турция проводит свою военную операцию.

В колонне около 100 грузовиков, их сопровождает военная охрана. Также сообщается, что накануне американский конвой выдвинулся в сторону Ирака с сирийских провинций Алеппо и Ракка.

 

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