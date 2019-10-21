Полк "Азов" отреагировал на предложение конгрессменов США приравнять его к террористам

21 октября, 2019, 21:08

Полк "Азов" назвал информационной атакой на Украину обращение 40 членов Палаты представителей Конгресса США о внесении его в перечень террористических организаций

Об этом говорится в заявлении полка.

"Руководство полка "Азов" заявляет, что данное обращение является ничем иным, как информационной атакой на Украину, ее суверенитет и государственную безопасность", - говорится в заявлении.

В "Азове" отметили, что именно члены полка участвовали в боевых действиях на Донбассе.

В полку подчеркнули, что он, как официальная структура Нацгвардии, подчиняется Министерству внутренних дел и Генштабу.

"Мы считаем, что приравнивая "Азов" к террористам, 40 членов Палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте", - говорится в заявлении.

Причину, которую в Палате представителей назвали толчком к появлению подобных обращений в США, Азов считает "полной чушью", "ведь никаких доказательств причастности подразделения "Азов" к террористическим актам в Новой Зеландии никогда не существовало в природе, и является банальной ложью и клеветой".

Ранее 40 представителей Демократической партии в Конгрессе обратились в Госдепартамент США с требованием внести полк "Азов" в список террористических организаций.