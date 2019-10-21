Полк "Азов" отреагировал на предложение конгрессменов США приравнять его к террористам
Об этом говорится в заявлении полка.
"Руководство полка "Азов" заявляет, что данное обращение является ничем иным, как информационной атакой на Украину, ее суверенитет и государственную безопасность", - говорится в заявлении.
В "Азове" отметили, что именно члены полка участвовали в боевых действиях на Донбассе.
В полку подчеркнули, что он, как официальная структура Нацгвардии, подчиняется Министерству внутренних дел и Генштабу.
"Мы считаем, что приравнивая "Азов" к террористам, 40 членов Палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте", - говорится в заявлении.
Причину, которую в Палате представителей назвали толчком к появлению подобных обращений в США, Азов считает "полной чушью", "ведь никаких доказательств причастности подразделения "Азов" к террористическим актам в Новой Зеландии никогда не существовало в природе, и является банальной ложью и клеветой".
Ранее 40 представителей Демократической партии в Конгрессе обратились в Госдепартамент США с требованием внести полк "Азов" в список террористических организаций.
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