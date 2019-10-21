На Японию надвигаются сразу два новых тайфуна
21 октября, 2019, 18:12
К берегам Японии приближаются два новых тайфуна - Неогури и Буалой
Об этом сообщает svpressa со ссылкой на главное метеоуправление страны.
Двадцатый за сезон тайфун Неогури должен подойти к побережью юго-западнее Токио утром 22 октября. Порывы ветра могут достигать 45 метров в секунду.
Еще один тайфун Буалой также подойдет с юга. Он ударит по восточному побережью Японии в ночь на 26 октября, его скорость во время порывов ветра может достигнуть 50 метров в секунду.
Напомним, Япония пытается справиться с последствиями тайфуна "Хагибис". Число погибших в результате стихии возросло до 80 человек, еще 10 человек числятся пропавшими без вести.
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