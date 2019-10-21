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Espreso.tvМирНа Японию надвигаются сразу два новых тайфуна

На Японию надвигаются сразу два новых тайфуна

К берегам Японии приближаются два новых тайфуна - Неогури и Буалой

Об этом сообщает svpressa со ссылкой на главное метеоуправление страны.

Двадцатый за сезон тайфун Неогури должен подойти к побережью юго-западнее Токио утром 22 октября. Порывы ветра могут достигать 45 метров в секунду.

Еще один тайфун Буалой также подойдет с юга. Он ударит по восточному побережью Японии в ночь на 26 октября, его скорость во время порывов ветра может достигнуть 50 метров в секунду.

Напомним, Япония пытается справиться с последствиями тайфуна "Хагибис". Число погибших в результате стихии возросло до 80 человек, еще 10 человек числятся пропавшими без вести.

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