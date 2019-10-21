Минсоцполитики назвало количество внутренних переселенцев
21 октября, 2019, 18:35
1413649 переселенцев с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым стоят на учете
Об этом сообщает правительственный портал.
"По состоянию на 21 октября 2019 года, по данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах, учтено 1413649 переселенцев из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым", - говорится в сообщении.
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