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Espreso.tvОбществоМинсоцполитики назвало количество внутренних переселенцев

Минсоцполитики назвало количество внутренних переселенцев

1413649 переселенцев с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым стоят на учете

Об этом сообщает правительственный портал.

"По состоянию на 21 октября 2019 года, по данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах, учтено 1413649 переселенцев из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым", - говорится в сообщении.

 

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