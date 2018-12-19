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В Украине насчитали около 1,6 млн внутренне перемещенных лиц

В Украине насчитывается около 1,6 миллиона внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщила украинский Омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

Она отметила, что в основном с оккупированных территорий выезжает молодежь и люди среднего возраста. Впрочем, по словам Денисовой, реальное количество ВПЛ назвать трудно.

Ежемесячно осуществляется более миллиона пересечений линии соприкосновения через пять пунктов, один из которых - полуразрушенный деревянный пешеходный мост в Станице Луганской. Который, как отмечает Омбудсмен, еще больше изолирует жителей на неконтролируемых территориях.

 

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