В Украине насчитали около 1,6 млн внутренне перемещенных лиц
19 декабря, 2018, 22:27
В Украине насчитывается около 1,6 миллиона внутренне перемещенных лиц.
Об этом сообщила украинский Омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.
Она отметила, что в основном с оккупированных территорий выезжает молодежь и люди среднего возраста. Впрочем, по словам Денисовой, реальное количество ВПЛ назвать трудно.
Ежемесячно осуществляется более миллиона пересечений линии соприкосновения через пять пунктов, один из которых - полуразрушенный деревянный пешеходный мост в Станице Луганской. Который, как отмечает Омбудсмен, еще больше изолирует жителей на неконтролируемых территориях.
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