В Украине насчитали около 1,6 млн внутренне перемещенных лиц

19 декабря, 2018, 22:27

В Украине насчитывается около 1,6 миллиона внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщила украинский Омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

Она отметила, что в основном с оккупированных территорий выезжает молодежь и люди среднего возраста. Впрочем, по словам Денисовой, реальное количество ВПЛ назвать трудно.

Ежемесячно осуществляется более миллиона пересечений линии соприкосновения через пять пунктов, один из которых - полуразрушенный деревянный пешеходный мост в Станице Луганской. Который, как отмечает Омбудсмен, еще больше изолирует жителей на неконтролируемых территориях.