Бундестаг рассматривает возможность признать Голодомор геноцидом
21 октября, 2019, 15:47
Петиционный комитет нижней палаты парламента Германии начал рассмотрение вопроса о признании Голодомора геноцидом украинского народа
Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter.
"Исторический день: петиционной комитет Бундестага начал рассмотрение вопроса о признании Голодомора геноцидом украинского народа", - говорится в сообщении.
- Президент Украины Владимир Зеленский обратился к израильской стороне с призывом признать Голодомор актом геноцида украинского народа.
Исторический день: Петиционный комитет Бундестага начал рассмотрение вопроса о признании Голодомора геноцидом украинского народа pic.twitter.com/a0GMIZOyeM- Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 21 октября 2019
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