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Espreso.tvОбществоБундестаг рассматривает возможность признать Голодомор геноцидом

Бундестаг рассматривает возможность признать Голодомор геноцидом


фото: znaj.ua
Петиционный комитет нижней палаты парламента Германии начал рассмотрение вопроса о признании Голодомора геноцидом украинского народа

Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter.

"Исторический день: петиционной комитет Бундестага начал рассмотрение вопроса о признании Голодомора геноцидом украинского народа", - говорится в сообщении.

 

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