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Espreso.tvОбществоГПУ освободит всех прокуроров, которые отказались от переаттестации

ГПУ освободит всех прокуроров, которые отказались от переаттестации

Генеральная прокуратура Украины в рамках реформы уволит 218 прокуроров, которые отказались от переаттестации

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"218 прокуроров ГПУ не подали заявления о намерении пройти аттестацию и работать в новых органах прокуратуры. Таким образом, они самостоятельно отказались от аттестации для перевода в Офис Генерального прокурора. В их число входят также прокуроры, которые, вопреки закону и порядку прохождения прокурорами аттестации, подали заявления, которые не соответствуют установленной форме. Они подлежат увольнению в соответствии с законодательством ", - говорится в сообщении.

Около 96% прокуроров (11277) подали заявку на аттестацию. Из них 1082 в Генпрокуратуре.

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