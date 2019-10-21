ГПУ освободит всех прокуроров, которые отказались от переаттестации
21 октября, 2019, 22:38
Генеральная прокуратура Украины в рамках реформы уволит 218 прокуроров, которые отказались от переаттестации
Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
"218 прокуроров ГПУ не подали заявления о намерении пройти аттестацию и работать в новых органах прокуратуры. Таким образом, они самостоятельно отказались от аттестации для перевода в Офис Генерального прокурора. В их число входят также прокуроры, которые, вопреки закону и порядку прохождения прокурорами аттестации, подали заявления, которые не соответствуют установленной форме. Они подлежат увольнению в соответствии с законодательством ", - говорится в сообщении.
Около 96% прокуроров (11277) подали заявку на аттестацию. Из них 1082 в Генпрокуратуре.
- Начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что из Генпрокуратуры незаконно уволили четырех следователей, которые занимались делами Майдана
Читайте также
-
-
21 октября, 2019 Виталий Портников: Украинцы снова "русские"
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно
-
17 октября, 2019 Виталий Портников: Запад может утратить интерес к Украине
Читайте также
-
21 октября, 2019 Виталий Портников: Украинцы снова "русские"
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно