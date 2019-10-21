Гончарук о финансировании Нацкомиссии по защите государственного языка: взвесим приоритеты и посмотрим
Об этом Алексей Гончарук сообщил во время брифинга, передает Еспресо.TV .
"По поводу уполномоченного по государственному языку мы беседовали с Бородянским, и я жду от него кандидатуру сейчас. То есть мы в поиске человека, который мог бы в полной мере выполнять эту функцию", - отметил глава правительства.
По поводу финансирования Нацкомиссии по защите государственного языка он отметил, что сейчас идет бюджетный процесс, и решение о том, что финансировать в следующем году, будет принят Верховной Радой.
"В пятницу были проголосованы ВР предложения в бюджет, фактически бюджет в первом чтении. Мы сейчас получили эти материалы и смотрим, что у нас есть в доходной части и в расходной. Исходя из того, какой объем денег у нас будет, мы взвесим приоритеты и посмотрим, что и какое финансирование должно получить ", - сказал Гончарук.
Он отметил, что хотел бы, чтобы "нашлись ресурсы" на поддержание работы этой комиссии.
"Четкий ответ я вам смогу дать примерно в середине ноября, когда будет утвержден государственный бюджет. Поэтому это не только от нас зависит", - добавил он.
- Нардеп Николай Княжицкий раскритиковал проект бюджета-2020, в котором нет средств на государственный язык и ограниченное финансирование образования.
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