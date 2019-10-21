 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоГончарук о финансировании Нацкомиссии по защите государственного языка: взвесим приоритеты и посмотрим

Гончарук о финансировании Нацкомиссии по защите государственного языка: взвесим приоритеты и посмотрим


фото: kmu.gov.ua
Премьер-министр пояснил, будет ли назначен уполномоченный по государственному языку и будут ли финансировать Национальную комиссию по стандартам государственного языка

Об этом Алексей Гончарук сообщил во время брифинга, передает Еспресо.TV .

"По поводу уполномоченного по государственному языку мы беседовали с Бородянским, и я жду от него кандидатуру сейчас. То есть мы в поиске человека, который мог бы в полной мере выполнять эту функцию", - отметил глава правительства.

По поводу финансирования Нацкомиссии по защите государственного языка он отметил, что сейчас идет бюджетный процесс, и решение о том, что финансировать в следующем году, будет принят Верховной Радой.

"В пятницу были проголосованы ВР предложения в бюджет, фактически бюджет в первом чтении. Мы сейчас получили эти материалы и смотрим, что у нас есть в доходной части и в расходной. Исходя из того, какой объем денег у нас будет, мы взвесим приоритеты и посмотрим, что и какое финансирование должно получить ", - сказал Гончарук.

Он отметил, что хотел бы, чтобы "нашлись ресурсы" на поддержание работы этой комиссии.

"Четкий ответ я вам смогу дать примерно в середине ноября, когда будет утвержден государственный бюджет. Поэтому это не только от нас зависит", - добавил он.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

21 октября, 2019 понедельник

больше новостей

21 октября, 2019 понедельник

20 октября, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать