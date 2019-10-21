Гончарук о финансировании Нацкомиссии по защите государственного языка: взвесим приоритеты и посмотрим

21 октября, 2019, 13:25

Премьер-министр пояснил, будет ли назначен уполномоченный по государственному языку и будут ли финансировать Национальную комиссию по стандартам государственного языка

Об этом Алексей Гончарук сообщил во время брифинга, передает Еспресо.TV .

"По поводу уполномоченного по государственному языку мы беседовали с Бородянским, и я жду от него кандидатуру сейчас. То есть мы в поиске человека, который мог бы в полной мере выполнять эту функцию", - отметил глава правительства.

По поводу финансирования Нацкомиссии по защите государственного языка он отметил, что сейчас идет бюджетный процесс, и решение о том, что финансировать в следующем году, будет принят Верховной Радой.

"В пятницу были проголосованы ВР предложения в бюджет, фактически бюджет в первом чтении. Мы сейчас получили эти материалы и смотрим, что у нас есть в доходной части и в расходной. Исходя из того, какой объем денег у нас будет, мы взвесим приоритеты и посмотрим, что и какое финансирование должно получить ", - сказал Гончарук.

Он отметил, что хотел бы, чтобы "нашлись ресурсы" на поддержание работы этой комиссии.

"Четкий ответ я вам смогу дать примерно в середине ноября, когда будет утвержден государственный бюджет. Поэтому это не только от нас зависит", - добавил он.