Нет средств на государственный язык, ограничены - на образование: Княжицкий раскритиковал проект бюджета-2020

18 октября, 2019, 13:38

Народный депутат от "Европейской солидарности" заявил, что бюджетный комитет учел только несколько предложений из многих внесенных партией

Об этом Николай Княжицкий заявил журналистам в кулуарах, передает Еспресо.TV .

В частности, были приняты предложения по увеличению финансирования на Украинский институт книги и сохранения финансирования малых академий наук.

"Но это лишь маленькие доли всего, что подавали фракции по различным вопросам. Потому что, например, те наши поправки, касающиеся развития закона об украинском языке, создания соответствующих центров, учтены лишь частично. Минобразования и образовательный комитет подали часть, которая касается финансирования соответствующей комиссии. Но ни средств на уполномоченного, ни средств на поддержку внедрения украинского языка, ни средств на образовательные центры по всей Украине в бюджете нет. Это как раз те пряники, о которых так много говорил Зеленский, когда говорил о необходимости развития украинского языка, и это будет сделано. В бюджете мы этого всего не увидели ", - отметил нардеп.

Он отметил, что проект бюджета не учитывает огромное количество других важных вопросов. В частности речь идет об ограниченном финансировании на образование и на финансирование школ, где учится менее 30-40 учеников.

"Это означает фактическое закрытие, например, высокогорных школ. Это означает ликвидацию целых етнорегионив, таких как Гуцульщина. Потому что люди, которые живут далеко, ранее были лишены пришкольных интернатов, а сейчас закрывают школы для них. То есть эта культура практически исчезает. Есть много таких вещей, которые для некоторых кажутся мелочами, а на самом деле просто невниманием к нашим людям ", - подчеркнул Княжицкий.

Он сообщил, что "ЕС" обратилась в бюджетный комитет и в правительство. Они подали свои предложения Минобразованию по обеспечению деятельности Нацкомиссии по стандартам украинского языка.

Но средств на функционирование института уполномоченного, который должен уже быть создан, а до сих пор не создан, в бюджете не предусмотрено.

"Мы предложили, чтобы Минкульт в свои программы приобщил программу поддержки украинского языка. Это тоже не сделано. Это то, на чем мы будем настаивать. Правительство должно дать предложения", - пояснил депутат.

По его мнению, правительство полностью саботирует внедрение закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. О том, почему не назначили уполномоченного, Княжицкий сказал: "Я думаю, что из-за саботажа. Потому что надо было завершить этот процесс. Если уполномоченный по правам человека провел конкурс, то ни Минкульт, ни Минюст, которые должны были провести такой конкурс до сих пор этого не сделали и не подали правительства кандидатуру уполномоченного. Соответственно эти средства не заложены в бюджете ".