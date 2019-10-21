 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЭкономика Украины вырастет выше прогнозов: в НБУ назвали четыре причины

Экономика Украины вырастет выше прогнозов: в НБУ назвали четыре причины


фото: bank.gov.ua
Экономика Украины в 2019 году вырастет выше предыдущих прогнозов Международного валютного фонда и Национального банка благодаря ряду обстоятельств

Об этом первый заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова сказала в интервью агентству "Укринформ"

Как отметила Рожкова, более высокие темпы роста - это результат макрофинансовой стабильности.

"Сегодня мы имеем тренд на четкое снижение инфляции, стабильный валютный рынок, доверие инвесторов и населения к финансовой системе Украины", - сказала она.

Кроме того, напомнила Рожкова, в Украине очистили банковский сектор, очистили все схемы по выводу капиталов из Украины и это тоже сыграло положительный момент.

"В-третьих, это касается макроэкономической ситуации в целом. Мы видели, что цены на наш экспорт в силу целого ряда факторов шли вверх, тогда как цена на газ снижалась - а мы импортируем газ - и это также сыграло в нашу пользу", - сказала заместитель главы НБУ.

В-четвертых, в 2019 году Украина снова получила рекордный урожай.

"Когда мы делали прогноз на 2019 год и последующие, наши специалисты говорили, что не бывает двух лет подряд рекордного урожая, и тенденция обязательно пойдет на спад. Но произошло неожиданное, и это плюс, который сыграл свою роль", - добавила она.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

21 октября, 2019 понедельник

больше новостей

21 октября, 2019 понедельник

20 октября, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать