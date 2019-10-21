Экономика Украины вырастет выше прогнозов: в НБУ назвали четыре причины
Об этом первый заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова сказала в интервью агентству "Укринформ"
Как отметила Рожкова, более высокие темпы роста - это результат макрофинансовой стабильности.
"Сегодня мы имеем тренд на четкое снижение инфляции, стабильный валютный рынок, доверие инвесторов и населения к финансовой системе Украины", - сказала она.
Кроме того, напомнила Рожкова, в Украине очистили банковский сектор, очистили все схемы по выводу капиталов из Украины и это тоже сыграло положительный момент.
"В-третьих, это касается макроэкономической ситуации в целом. Мы видели, что цены на наш экспорт в силу целого ряда факторов шли вверх, тогда как цена на газ снижалась - а мы импортируем газ - и это также сыграло в нашу пользу", - сказала заместитель главы НБУ.
В-четвертых, в 2019 году Украина снова получила рекордный урожай.
"Когда мы делали прогноз на 2019 год и последующие, наши специалисты говорили, что не бывает двух лет подряд рекордного урожая, и тенденция обязательно пойдет на спад. Но произошло неожиданное, и это плюс, который сыграл свою роль", - добавила она.
- Напомним, Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Украины на 3% до 2019 года и на 3% в 2020 году.
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