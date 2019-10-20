Зеленский посетит церемонию интронизации императора Японии Нарухито

20 октября, 2019, 20:06

Об этом сообщает официальный сайт президента Украины.

Владимир Зеленский осуществит рабочий визит в Японию 21-24 октября для участия в церемонии интронизации императора Нарухито.

Программой визита предусмотрены встречи главы государства с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, руководителями обеих палат парламента Японии, членами японской парламентской ассоциации дружбы с Украиной, руководством Японского агентства международного развития и Японской ассоциации новой экономики, представителями японского бизнеса.

Запланирован также ряд двусторонних встреч президента Украины с лидерами зарубежных стран.