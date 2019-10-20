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Espreso.tvОбществоЗеленский посетит церемонию интронизации императора Японии Нарухито

Зеленский посетит церемонию интронизации императора Японии Нарухито


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский посетит с официальным визитом Японию, где примет участие в церемонии интронизации императора Нарухито

Об этом сообщает официальный сайт президента Украины.

Владимир Зеленский осуществит рабочий визит в Японию 21-24 октября для участия в церемонии интронизации императора Нарухито.

Программой визита предусмотрены встречи главы государства с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, руководителями обеих палат парламента Японии, членами японской парламентской ассоциации дружбы с Украиной, руководством Японского агентства международного развития и Японской ассоциации новой экономики, представителями японского бизнеса.

Запланирован также ряд двусторонних встреч президента Украины с лидерами зарубежных стран.

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