Зеленский посетит церемонию интронизации императора Японии Нарухито
20 октября, 2019, 20:06
Президент Украины Владимир Зеленский посетит с официальным визитом Японию, где примет участие в церемонии интронизации императора Нарухито
Об этом сообщает официальный сайт президента Украины.
Владимир Зеленский осуществит рабочий визит в Японию 21-24 октября для участия в церемонии интронизации императора Нарухито.
Программой визита предусмотрены встречи главы государства с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, руководителями обеих палат парламента Японии, членами японской парламентской ассоциации дружбы с Украиной, руководством Японского агентства международного развития и Японской ассоциации новой экономики, представителями японского бизнеса.
Запланирован также ряд двусторонних встреч президента Украины с лидерами зарубежных стран.
- Напомним, 1 мая в Японии взошел на престол император Нарухито .
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