"Реал" опозорился в матче с аутсайдером в чемпионате Испании
20 октября, 2019, 15:13
В 9-м туре чемпионата Испании по футболу "Реал" неожиданно проиграл в гостях аутсайдеру - "Мальорке"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
"Мальорка" вышла вперед вперед уже на 7-й минуте встречи. Автором гола стал нападающий Жуниор Лаго. Доигрывать матч "Реала" пришлось в меньшинстве - на 74-й минуте вторую желтую карточку получил защитник Альваро Одриосола.
"Реал" проиграл "Мальорке" 0: 1 и потерял возможность вернуться на первое место и после 9-ти туров располагается на второй строчке в турнирной таблице, отставая от "Барселоны" на 1 очко. "Мальорка" имеет 7 пунктов и продолжает находиться в зоне вылета, занимая восемнадцатого место.
Чемпионат Испании
9-й тур
19 октября
"Мальорка" - "Реал" 1: 0
Гол: Жуниор Лаго, 7
- Напомним, игру чемпионата Испании между "Барселоной" и "Реалом" хотят перенести с 26 октября на 18 декабря из-за массовых беспорядков в Каталонии.
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