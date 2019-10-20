"Реал" опозорился в матче с аутсайдером в чемпионате Испании

20 октября, 2019, 15:13

В 9-м туре чемпионата Испании по футболу "Реал" неожиданно проиграл в гостях аутсайдеру - "Мальорке"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Мальорка" вышла вперед вперед уже на 7-й минуте встречи. Автором гола стал нападающий Жуниор Лаго. Доигрывать матч "Реала" пришлось в меньшинстве - на 74-й минуте вторую желтую карточку получил защитник Альваро Одриосола.

"Реал" проиграл "Мальорке" 0: 1 и потерял возможность вернуться на первое место и после 9-ти туров располагается на второй строчке в турнирной таблице, отставая от "Барселоны" на 1 очко. "Мальорка" имеет 7 пунктов и продолжает находиться в зоне вылета, занимая восемнадцатого место.

Чемпионат Испании

9-й тур

19 октября

"Мальорка" - "Реал" 1: 0

Гол: Жуниор Лаго, 7