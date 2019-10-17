Из-за беспорядков в Каталонии срывается матч "Барселона" - "Реал"

17 октября, 2019, 11:44

Игру чемпионата Испании между "Барселоной" и "Реалом" хотят перенести с 26 октября на 18 декабря из-за массовых беспорядков в Каталонии

Об этом сообщает Marca.

Матч 10-го тура испанского чемпионата, который должен был состояться в Барселоне на "Камп Ноу" 26 октября, могут перенести на 18 декабря из-за протестов и беспорядков в Каталонии.

Испанская футбольная федерация и Ла Лига выступили против проведения принципиальной встречи во время массовых беспорядков в Каталонии. Перенос матча устраивает оба клуба. Окончательное решение примет комитет по проведению соревнований до 21 октября. По информации источника, команды отказались провести 26 октября матч в Мадриде, где команды по расписанию должны сыграть во втором круге турнира.