Эрдоган выбросил письмо Трампа в помойку, - СМИ

17 октября, 2019, 13:43

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выбросил в мусор письмо Президента США Дональда Трампа, в котором тот в не присущем официальному общению тоне предостерег по поводу действий Анкары в Сирии

Об этом сообщает турецкое издание Haberler.

"Это письмо было отклонено президентом Эрдоганом, отклонено и выброшено в мусор", - информируют журналисты со ссылкой на дипломатические источники.

В дипломатических кругах также отметили, что письмо Трампа разозлило Эрдогана.

Как известно, американские СМИ обнародовали письмо, датированное 9 октября, в котором президент США Дональд Трамп посоветовал своему турецкому коллеге Эрдогану сесть за стол переговоров с военным руководством сирийских курдов и "не быть дураком".