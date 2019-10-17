Эрдоган выбросил письмо Трампа в помойку, - СМИ
17 октября, 2019, 13:43
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выбросил в мусор письмо Президента США Дональда Трампа, в котором тот в не присущем официальному общению тоне предостерег по поводу действий Анкары в Сирии
Об этом сообщает турецкое издание Haberler.
"Это письмо было отклонено президентом Эрдоганом, отклонено и выброшено в мусор", - информируют журналисты со ссылкой на дипломатические источники.
В дипломатических кругах также отметили, что письмо Трампа разозлило Эрдогана.
Как известно, американские СМИ обнародовали письмо, датированное 9 октября, в котором президент США Дональд Трамп посоветовал своему турецкому коллеге Эрдогану сесть за стол переговоров с военным руководством сирийских курдов и "не быть дураком".
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