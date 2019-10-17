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Espreso.tvМирЭрдоган выбросил письмо Трампа в помойку, - СМИ

Эрдоган выбросил письмо Трампа в помойку, - СМИ


фото: reuters
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выбросил в мусор письмо Президента США Дональда Трампа, в котором тот в не присущем официальному общению тоне предостерег по поводу действий Анкары в Сирии

Об этом сообщает турецкое издание Haberler.

"Это письмо было отклонено президентом Эрдоганом, отклонено и выброшено в мусор", - информируют журналисты со ссылкой на дипломатические источники.

В дипломатических кругах также отметили, что письмо Трампа разозлило Эрдогана.

Как известно, американские СМИ обнародовали письмо, датированное 9 октября, в котором президент США Дональд Трамп посоветовал своему турецкому коллеге Эрдогану сесть за стол переговоров с военным руководством сирийских курдов и "не быть дураком".

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